İsrail Ordusu Lübnan'a Hava Saldırısı Düzenledi, Orman Yangınları Çıktı

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine düzenlediği "şiddetli" hava saldırıları, geniş çaplı orman yangınlarına neden oldu.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu, şafak vakti Yukarı Nebatiye beldesinin kuzey eteklerindeki Ali Tahir ormanlarını hedef aldı.

Haberde, hava saldırılarında çok sayıda füzenin ateşlendiği, patlamaların güneydeki çeşitli bölgelerde hissedildiği ve büyük orman yangınlarını tetiklediği aktarıldı.

Can kaybına ilişkin herhangi bir bilgi verilmeyen haberde, saldırıların çevredeki onlarca evde hasara yol açtığı, bazı binalarda çatlaklar oluştuğu ve çok sayıda ev ile iş yerinin camlarının kırıldığı kaydedildi.

Ali Tahir ormanlarının, savaşın sona ermesinden bu yana dördüncü kez bu denli şiddetli saldırılara maruz kaldığı ifade edildi.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada Hizbullah'a ait silah depoları, askeri binalar ve yer altı altyapısının hedef alındığı ileri sürüldü.

Açıklamada, İsrail'in "tehdit unsurlarını yok etme yönündeki çalışmalarını" sürdüreceği vurgulandı.

İsrail ordusunun dün Lübnan'ın güneyindeki Cezzin kentine bağlı El-Curmuk bölgesinde seyir halindeki bir araca düzenlediği hava saldırısında 2 mühendis yaşamını yitirmişti.

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırılarını başlatmış, bu süreç Eylül 2024'te tam anlamıyla bir savaşa dönüşmüştü. Çatışmalarda 4 binden fazla kişi hayatını kaybederken yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD yer alıyor.

Resmi verilere göre, İsrail anlaşmayı 4 bin 500'den fazla kez ihlal ederken, bu saldırılarda en az 281 kişi öldü, 624 kişi yaralandı.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktada işgalini sürdürüyor.