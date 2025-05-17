İsrail Ordusu Lübnan'a Hava Saldırısı Düzenledi: Bir Ölü

İsrail Ordusu Lübnan'a Hava Saldırısı Düzenledi: Bir Ölü
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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde bir araca düzenlediği hava saldırısında bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ayrıca İsrail'in bölgedeki diğer hedeflere yönelik saldırıları devam ediyor.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde bir araca düzenlediği hava saldırısında bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun insansız hava aracıyla (İHA) güneydeki Sur kenti kırsalında bir otomobili hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in saldırısında bir kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Öte yandan Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in İHA'yla sınır bölgesine yakın Dıhayra beldesinde bir traktöre de bomba attığı bilgisi paylaşıldı.

Haberde, İsrail'in sabah saatlerinde de Sur kentine bağlı Yarun beldesinde bir konteyner evi ve kaldırım taşları üretim tesisini hedef aldığına işaret edildi.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan'a kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktadaki varlığını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi - Güncel
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