İsrail Ordusu Lübnan'a Hava Saldırısı Düzenledi: 3 Yaralı

İsrail Ordusu Lübnan'a Hava Saldırısı Düzenledi: 3 Yaralı
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İsrail ordusu, Lübnan'ın Nebatiye kentine bağlı Ayn Kana beldesine dün akşam hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 3 kişi yaralandı. Geçmişteki ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail, Lübnan ile olan sınır bölgesinde saldırılarına devam ediyor.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine dün düzenlediği hava saldırısında 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nebatiye'ye bağlı Ayn Kana beldesine dün akşam düzenlenen hava saldırısında 3 kişinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, dün akşam X hesabından yaptığı paylaşımda, Nebatiye'ye bağlı Ayn Kana beldesine saldıracaklarını duyurmuş ve birkaç binanın işaretlendiği bir harita paylaşmıştı.

Söz konusu saldırı, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesini hedef alan saldırıların ardından gerçekleşmişti.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktada varlığını sürdürüyor.

Hava ve kara saldırılarıyla sınıra yakın beldelerde büyük yıkıma yol açan İsrail, ateşkesin üzerinden aylar geçmesine rağmen Lübnan'ın güneyinde araçları ve bazı noktaları İHA'larla hedef almaya devam ediyor.???????

Kaynak: AA / Stephanie Rady - Güncel
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