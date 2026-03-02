Haberler

İsrail, Lübnan'ın güneyindeki beldelere hava saldırıları düzenledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki birçok beldeyi hedef alarak hava saldırıları gerçekleştirdi. Saldırılarda 31 kişi hayatını kaybetti, 149 kişi yaralandı. Ordu, Hizbullah'ı hedef aldığını belirterek bölgeyi tehdit etti.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki çok sayıda beldeye hava saldırıları gerçekleştirdiği bildirildi.

İsrail ordusu, Lübnan'da saldırı tehdidinde bulunduğu beldeleri hedef almaya başladı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Mahrune, Tayr Felsay ve Bazuriyye, Nebatiye vilayetine bağlı Kalviye, Kana, Hasada, Hırayc Tayr Debe beldelerine saldırılar gerçekleştirdi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusunda gece yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

İsrail ordusu, Hizbullah'ı hedef aldığını öne sürerek Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyurmuş, ardından başkent Beyrut'ta patlama sesleri yükselmişti.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ve Bekaa Vadisi'nde 50'den fazla köy ve beldeye saldırı tehdidinde bulunarak, bölge sakinlerinden evlerini terk etmelerini istemişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun başkent Beyrut ve güney bölgelere düzenlediği hava saldırılarında 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 149 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında 31 kişi hayatını kaybetti

Savaşta yeni cephe! İsrail'in vurduğu ülkede bilanço hayli ağır
Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı

Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı
İran'ın yeni dini lideri Arafi: Bu gece dünya siyonistlerin kibrinin sonuna tanık olacak

Yeni lider ilk açıklamasında tehdit etti! Dünyayı tedirgin eden sözler
Güreştiği rakibini yumruklayınca hayatının şokunu yaşadı

Güreştiği rakibini yumruklayınca hayatının şokunu yaşadı
Kayseri'de deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

Kayseri'de deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
İran'a şok üstüne şok! 7 üst düzey isim daha öldürüldü

İran'a şok üstüne şok! 7 üst düzey isim daha öldürüldü
Gördüğü manzaraya dayanamayıp televizyonu parçaladı

Gördüğü manzaraya dayanamayıp televizyonu parçaladı