İsrail Ordusu Lübnan'a Girdi, Bir Belediye Çalışanı Hayatını Kaybetti
İsrail ordusu, Lübnan'ın Blida köyüne girerek belediye binasında bulunan İbrahim Salameh'i hedef aldı. Açılan ateş sonucu Salameh hayatını kaybetti.
BLİDA, 31 Ekim (Xinhua) -- İsrail ordusu çarşamba günü yerel saatle 01.30 sularında Lübnan'ın Blida köyüne girerek sınırdan bir kilometreden fazla ilerledi.
Lübnan Ulusal Haber Ajansı, İsrail askerlerinin belediye çalışanı İbrahim Salameh'in geceyi geçirdiği Blida Belediyesi binasına baskın düzenlediğini ve Salameh'ın İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Kaynak: Xinhua / Güncel