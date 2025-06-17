İsrail Ordusu, Lübnan'a Baskın Düzenleyerek Bir Çobanı Kaçırdı

İsrail ordusundan bir piyade birliğin, Lübnan topraklarına girerek sınır hattında yer alan Kefr Şuba beldesinin doğusuna baskın düzenlediği ve bir kişiyi kaçırdığı bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye ilinin Kefr Şuba beldesine baskın düzenledi.

Beldeye baskın düzenleyen İsrail askerlerinin bölgede keçi sürüsünü otlatan Muhammed Kasım Ganim isimli çobanı kaçırdığı belirtildi.

Ganim'in son durumuna ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

İsrail ordusuna ait insansız hava araçları ayrıca başkent Beyrut ve Dahiye bölgesinde sık sık alçak uçuşlar gerçekleştirdi.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktadaki varlığını sürdürüyor.

Hava ve kara saldırılarıyla sınıra yakın beldelerde büyük yıkıma yol açan İsrail, ateşkesin üzerinden aylar geçmesine rağmen Lübnan'ın güneyinde araçları ve bazı noktaları İHA'larla hedef almaya devam ediyor.???????