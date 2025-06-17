İsrail Ordusu, Lübnan'a Baskın Düzenleyerek Bir Çobanı Kaçırdı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun, Lübnan'ın Kefr Şuba beldesine düzenlediği baskında, bir çobanı kaçırdığı bildirildi. İsrail, ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan aleyhine operasyonlarına devam ediyor.

İsrail ordusundan bir piyade birliğin, Lübnan topraklarına girerek sınır hattında yer alan Kefr Şuba beldesinin doğusuna baskın düzenlediği ve bir kişiyi kaçırdığı bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye ilinin Kefr Şuba beldesine baskın düzenledi.

Beldeye baskın düzenleyen İsrail askerlerinin bölgede keçi sürüsünü otlatan Muhammed Kasım Ganim isimli çobanı kaçırdığı belirtildi.

Ganim'in son durumuna ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

İsrail ordusuna ait insansız hava araçları ayrıca başkent Beyrut ve Dahiye bölgesinde sık sık alçak uçuşlar gerçekleştirdi.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktadaki varlığını sürdürüyor.

Hava ve kara saldırılarıyla sınıra yakın beldelerde büyük yıkıma yol açan İsrail, ateşkesin üzerinden aylar geçmesine rağmen Lübnan'ın güneyinde araçları ve bazı noktaları İHA'larla hedef almaya devam ediyor.???????

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel
Türkiye'yi dünyaya rezil ediyorlar! Neyse ki yetkililer daha fazla seyirci kalmadı

Tayland'ı andıran görüntüler! Türkiye'yi dünyaya rezil ediyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Transfer bitti! Kerem Demirbay'ın yeni takımı belli oldu

Transfer bitti! Kerem Demirbay'ın yeni takımı belli oldu
Ümit Özdağ tahliye edildi

Ümit Özdağ tahliye edildi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turunun kura çekimi yapıldı! İşte eşleşmeler

Devler Ligi'nde 1. eleme turu kura çekimi yapıldı! İşte eşleşmeler
Enis Arıkan saç protezine veda etti! Yeni hali olay oldu

Protezlerini çıkardı, onu daha önce böyle görmediniz
Süper Lig'in flaş ekibi Cenk Tosun'a formayı giydirecek

Yeni adresini duyan taraftarlar kahrolacak
Selen Görgüzel, dans edeceğim derken sosyal medyanın diline düştü

Ünlü şarkıcıdan sahnede tuhaf hareketler! Kimse anlam veremedi
Aile hekiminden alınacak ehliyet ve sağlık raporları ücretli oldu

Aile hekiminden alınacak tüm raporlar ücretli oldu! İşte yeni tarife
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.