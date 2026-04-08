İsrail ordusu: Lavan'daki petrol rafinerisine saldırı düzenlemedik

İsrail ordusu, Basra Körfezi'nde İran'a ait Lavan Adası'ndaki petrol rafinerisine saldırı düzenledikleri yönündeki haberleri reddetti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ateşkese varılmasının ardından Lavan Adası'ndaki petrol rafinerisine saldırı düzenlenmediği ileri sürüldü.

İran Ulusal Petrol Rafineri Şirketi, sabah saatlerinde Basra Körfezi'nde İran'a ait Lavan Adası'ndaki bir petrol rafinerisinde meydana gelen patlamanın "düşman saldırısından" kaynaklandığını ve rafineride yangın çıktığını açıklamıştı.

ABD- İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

" İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır; ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.