İsrail Ordusu Kutsal Aile Kilisesi'ne Saldırdı: 2 Kadın Hayatını Kaybetti

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Gazze'nin kuzeyinde yer alan Kutsal Aile Kilisesi'ne yapılan saldırıda, 2 kadın hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Saldırı, İsrail bombardımanından kaçan Filistinlilerin sığındığı bir yere yönelik gerçekleştirildi.

İsrail ordusunun Gazze kentinin kuzeyinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Kutsal Aile Kilisesi'ne (Latin Manastırı) yönelik saldırısında ilk belirlemelere göre 2 kadının hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail ordusu, Gazze kentinin kuzeyinde yer alan Kutsal Aile Kilisesi'ni hedef aldı.

Saldırı sonucu, İsrail bombardımanından kaçarak kiliseye sığınanlardan 2 kadın yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Ömer Erdem - Güncel
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