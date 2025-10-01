İsrail Ordusu, Küresel Sumud Filosu'ndaki Gemilere El Koymaya Başladı
İsrail devlet televizyonu KAN muhabiri, İsrail ordusunun insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'ndaki gemilere saldırılar düzenlemeye başladığını bildirdi. Aktivistler, bazı gemilere İsrail komandolarının çıktığını duyurdu.
İsrail devlet televizyonu KAN muhabiri, İsrail ordusunun insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye yol alan Küresel Sumud Filosu'ndaki gemileri ele geçirmeye başladığını paylaştı.
KAN muhabiri Itay Blumental, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail askerlerinin filodaki bir kaç gemiye çıktığını kaydetti.
İsrail ordusunun filoya saldırılara başladığını belirten muhabir, bazı gemilere İsrail komandolarının çıktığını aktardı.
İletişimleri yer yer süren aktivistler, İsrail ordusunun yasa dışı şekilde gemileri ele geçirmeye başladığını bildirmişti.
Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel