İsrail Ordusu Küresel Sumud Filosu'na Saldırdı

İsrail ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na saldıran İsrail ordusu, filoda bulunan son tekneyi de yasa dışı ele geçirdi.

Marinette teknesinden yapılan canlı yayında İsrail donanmasından bir geminin tekneye yanaştığı görüldü.

Bu sırada aktivistler hazırlıklarını yaparak telefonlarını suya atmaya başladı.

İsrail askerlerinin teknedeki yayın kestiği gözlemlendi.

Küresel Sumud Filosu Türkiye Basın Ofisi, yaptığı yazılı açıklamada, Marinette teknesinin saat 10.30'da İsrail ordusu tarafından uluslararası sularda engellendiği ve İsrail askerlerinin teknedeki mürettebatı alıkoyduğunu teyit etti.

Açıklamada, bu faaliyetin canlı yayınlarla belgelendiği belirtilerek, alıkonulan aktivistlerin sorgularının ardından Negev Çölü'ndeki Gazze ile Mısır arasındaki Ketziot Hapishanesi'ne nakledildiği aktarıldı.

Dün aktivistlerin sorgularına eşlik eden "Adalah" avukatlarının aktivistlerle görüşmek üzere hapishaneye doğru yola çıktığı kaydedilen açıklamada, dün yapılan sorgulamalara dair bilgiler paylaşıldı.

Saat 14: 00'da başlayan sorgulamaların 15 saat aralıksız sürdüğü aktarılan açıklamada, aktivistlerden bazılarının açlık grevine başladığı ifade edildi.

Açıklamada, alıkonulan aktivistlerin morallerinin yüksek olduğu belirtilirken, dün hiçbir katılımcıya yiyecek ve içecek verilmediğinin de altı çizildi.

Bazı kişilerin "Acil Çıkış talebi" imzaladığı aktarılan açıklamada, bu formu imzalayanların sınır dışı edilme sürecinin hızlanabileceği ancak bunu imzalamayanların İsrail yasalarına göre 72 saat boyunca alıkonulabildiği ifade edildi.

Açıklamada, diplomatik ziyaretlere bugün öncelik tanınacağı ve konsolosluk ziyaretleri sırasında avukatların da izin almak için bekleyeceği belirtildi.

İsmi verilmeyen 2 İsrailli bakanın aktivistleri ziyaret ettiği aktarılan açıklamada, Londra ve Madrid'e toplu sınır dışı edilme durumunun henüz teyit edilmediği aktarıldı.

Açıklamada delegasyonların Tel Aviv, Ürdün veya Mısır üzerinden olası sınır dışı ihtimaline karşı hazırlık yaptığı bilgisi paylaşıldı.