Haberler

İsrail Ordusu Kuneytra'da Askeri İhlallere Devam Ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, Suriye'nin Kuneytra ili kırsalındaki köylere düzenlediği operasyonlarla ihlallerine devam ediyor. Bölgedeki bazı evlerde hukuksuz aramalar yapıldığı bildirildi. İsrail, Suriye'ye yönelik saldırıları artırarak 1000'den fazla hava saldırısı gerçekleştirirken, 400'ü aşkın baskın düzenledi.

İsrail ordusunun, Suriye'nin güneybatısında yer alan Kuneytra ili kırsalındaki ihlalleri devam ediyor.

AA'nın yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, iki konvoy halinde 11 askeri araç ile 4 tanktan oluşan İsrail güçleri, Kuneytra kırsalındaki Acref, El-Müşeyrife ile Um Batne köylerine girdi.

İsrail askerleri, bazı evlerde hukuksuz arama yaptıktan sonra bölgeden çekildi.

İsrail, Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin geniş bölgelerine saldırılar düzenlerken eş zamanlı olarak Kuneytra'da 1974 çatışmasızlık hattı içinde ve dışında askeri üsler ile noktalar kurarak devriyeler gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 8 Aralık 2024'te Baas rejiminin devrilmesinden bu yana İsrail ordusunun, Suriye'ye 1000'den fazla hava saldırısı düzenlediğini ve 400'ü aşkın baskın yaptığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Mehmet Burak Karacaoğlu - Güncel
Bahçeli onay verdi, MHP Meclis'e sundu! O suçlarda cezalar artıyor

O suçları işleyenler yandı! Bahçeli'nin talimatıyla Meclis'e geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Memura şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor, hemşire ve polisin yeni maaşı

Şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor ve polisin yeni maaşı
Ters kelepçe taktılar! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski yıldızı tutuklandı

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski yıldızı böyle tutuklandı
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Usta oyuncu mütevazı apartman dairesinde torunuyla yaşıyor
4.9'luk deprem sonrası profesörden uyarı: Burası bataklık, acil taşınmalı

4.9 sonrası profesörden uyarı: Burası bataklık, acil taşınmalı
Memura şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor, hemşire ve polisin yeni maaşı

Şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor ve polisin yeni maaşı
Sudan'ı kan gölüne çeviren Ebu Lulu: 2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim

"2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim"
Emniyet müdürü affetmedi! Ekip otosuna anında ceza kestirdi

Emniyet müdürü affetmedi! Ekip otosuna anında ceza kestirdi
Zam yağmuru beklenirken Bakan Şimşek'ten sürpriz 'indirim' mesajı

Zam haberleri art arda gelirken Bakan Şimşek'ten sürpriz mesaj
100 yıl içinde kaybolacak şehirler! Türkiye'de iki il risk altında

100 yıl içinde kaybolacak şehirler! Türkiye'de iki il risk altında
Sucuğun içinden çıkan cisim, ağızları açık bıraktı

Sucuğun içinden çıkan cisim, ağızları açık bıraktı
40 kişinin ölümünden sorumlu tutulan firari sanık: İngiltere'de yerleşik düzenim var, Türkiye'ye gelemem

40 kişinin ölümüyle suçlanan sanık: Düzenim var, Türkiye'ye gelemem
O ilimiz resmen şaha kalkacak! Fiyatını duyanlar 'yok artık' diyor

O ilimiz resmen şaha kalkacak! Fiyatını duyanlar "yok artık" diyor
Okan Buruk'un kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu

Kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.