İsrail Ordusu Kudüs'te Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail Ordusu Kudüs'te Filistinliyi Gözaltına Aldı
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İsrail ordusu, Kudüs yakınlarında bir Filistinliyi kontrol noktasına ateş açtığı iddiasıyla gözaltına aldı. Olay sonucu kontrol noktası kapatıldı ve bölgede trafik sıkışıklığı yaşandı. Ayrıca, Batı Şeria'da da ev aramaları ve çok sayıda gözaltı gerçekleştirildi.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Kudüs yakınlarında bir Filistinliyi kontrol noktasına "ateş açtığı" iddiasıyla gözaltına aldığı belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA, Kudüs'ün kuzeydoğusundaki Caba beldesinde İsrail güçlerinin bir Filistinliye ait sivil araçtan "kontrol noktası yakınlarında ateş açıldığı" iddiasıyla bir kişinin gözaltına alındığını aktardı.

Gözaltına alınan kişinin kimliği açıklanmazken, İsrail ordusunun kontrol noktasını tamamen kapatması ve geçişleri engellemesiyle "büyük bir trafik sıkışıklığı" yaşandığı kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Salfit iline bağlı Burkin köyünde de İsrail askerlerinin Filistinlilerin evlerinde arama yaparak eşyalarına zarar verdiği ve çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın Silsile Kapısı'nda, dün bıçaklı saldırıda bir memuru yaraladığı iddiasıyla bir kişiyi silahla vurarak öldürmüştü.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail polisinin Filistinlilerin eylemlerine karşı, özellikle 7 Ekim 2023'ten sonra kullandığı orantısız güç uluslararası hak örgütlerince eleştiriliyor.

Kaynak: AA / Aysar Alais - Güncel
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