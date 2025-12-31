Haberler

İsrail Ordusu, Kudüs'te Filistinlilere Ait Bir Evi Yıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KUDÜS, 31 Aralık (Xinhua) -- Kudüs'ün doğusundaki Silvan beldesinde yer alan Bostan Mahallesi'nde İsrail ordusu tarafından yıkılan bir evin enkazını inceleyen Filistinliler, 30 Aralık 2025. (Fotoğraf: Jamal Awad/Xinhua)

KUDÜS, 31 Aralık (Xinhua) -- Kudüs'ün doğusundaki Silvan beldesinde yer alan Bostan Mahallesi'nde İsrail ordusu tarafından yıkılan bir evin enkazını inceleyen Filistinliler, 30 Aralık 2025. (Fotoğraf: Jamal Awad/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
İstanbul'da kar yeniden başlayacak! Peş peşe uyarı geldi, saati de belli

Kar yeniden başlayacak! Saat verildi, resmen donacağız
500 yıllık gelenek! Kasımda başlıyor, kuyular dolunca herkesin işine yarıyor

500 yıllık gelenek! Kuyular dolunca herkesin işine yarıyor
MSB'den SDG mesajı: Suriye insiyatif alırsa Türkiye destek olacaktır

SDG'ye verilen süre doldu! MSB'den dikkat çeken harekat mesajı
Dua Lipa, gittiği maça damga vurdu

Dün geceye damga vuran görüntü! Herkes şoke oldu
Olay kaleci Emiliano Martinez 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı

Olay kaleci 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı
Hesabı eleştiren müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta'ya bakanlıktan inceleme

Müşterisi ile dalga geçen şefe bakanlıktan inceleme
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var