İsrail Ordusu, Kudüs'te Filistinlilere Ait Bir Evi Yıktı
KUDÜS, 31 Aralık (Xinhua) -- Kudüs'ün doğusundaki Silvan beldesinde yer alan Bostan Mahallesi'nde İsrail ordusu tarafından yıkılan bir evin enkazını inceleyen Filistinliler, 30 Aralık 2025. (Fotoğraf: Jamal Awad/Xinhua)
KUDÜS, 31 Aralık (Xinhua) -- Kudüs'ün doğusundaki Silvan beldesinde yer alan Bostan Mahallesi'nde İsrail ordusu tarafından yıkılan bir evin enkazını inceleyen Filistinliler, 30 Aralık 2025. (Fotoğraf: Jamal Awad/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel