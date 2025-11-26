Haberler

İsrail Ordusu Kudüs'te Bedevi Topluluğuna Saldırdı

Güncelleme:
İsrail ordusu, Kudüs'ün doğusunda bir bedevi topluluğuna sabah saatlerinde baskın düzenledi. Aynı zamanda Şuafat Mülteci Kampı'nda bir Filistinliyi yaraladığı bildirildi. Baskınlar, bölge üzerinde bir yıldırma ve baskı ortamı oluşturma amacı taşıyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler işgal altındaki Kudüs'ün yakınlarında bir bedevi topluluğuna saldırırken, İsrail askerleri de Şuafat Mülteci Kampı'nda bir Filistinliyi yaraladı.

Filistin Kudüs Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İsrail ordusu, Kudüs'ün doğusundaki Şuafat Mülteci Kampı'nın girişine düzenlediği baskın sırasında bir genci plastik mermilerle vurarak yaraladı." ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusu, Şuafat kampındaki spor kompleksine baskın düzenleyerek çocukları korkuttu, kulübün başkanı ve başkan yardımcısını sorguladı.

Bedevi Haklarını Savunma Örgütü'nden (BEYDER) yapılan açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Kudüs'ün doğusunda Han el-Ahmer yakınlarındaki el-Mehtuş Bedevi topluluğunda yaşayan Filistinli el-Biran ailesinin evlerine üst üste dördüncü günde saldırdığı belirtildi.

Baskın düzenleyen saldırgan İsraillilerin, baskınları sırasında Filistinli ailelerden birinin evinin çitini yıktığı aktarıldı.

Gaspçı İsraillilerin bölge sakinleri üzerinde bir yıldırma ve baskı ortamı oluşturma amacıyla bölgeye sık sık baskınlar düzenlediği kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA / Awad Rjoob - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
