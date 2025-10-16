Haberler

İsrail Ordusu Kudüs'te Ateş Açtı: 2 Filistinli Yaralı

İsrail ordusunun Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya ve er-Ram beldelerinde açtığı ateş sonucu 2 Filistinli yaralandı. İsrail askerleri ayrıca bölgedeki Filistinlilere göz yaşartıcı gaz attı.

İsrail ordusunun işgal altındaki Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya ve er-Ram beldelerinde ateş açması sonucu 2 Filistinli yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin Kalendiya ve er-Ram beldelerinde gerçek mermi ile yaraladığı 2 Filistinlinin hastaneye ulaştırıldığı belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberinde ise işgal altındaki Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya'da İsrail askerlerinin ayrım duvarı yakınında bulunan Filistinlilerin evlerine doğru çok sayıda göz yaşartıcı gaz attığı aktarıldı.

Göz yaşartıcı gaz sebebiyle çok sayıda kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği ve bu kişilere bölgede tıbbi müdahale yapıldığı kaydedildi.

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA / Awad Rjoob - Güncel
