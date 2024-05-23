İsrail Ordusu, Kızıldeniz kıyısında şüpheli hedefleri önledi
İsrail ordusu, Kızıldeniz kıyısında bulunan Eilat kentine doğru yola çıktıklarını söylediği şüpheli iki hedefi başarıyla önlediğini duyurdu. Hedefler ülke sınırlarına girmeden önlendi.
İsrail ordusu, Kızıldeniz kıyısında bulunan Eilat kentine doğru yola çıktıklarını söylediği şüpheli iki hedefi önlediğini duyurdu.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Savaş uçakları doğudan Eilat'a doğru ilerleyen iki şüpheli hava hedefini başarıyla önledi." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, söz konusu iki hedefin ülke sınırlarına girmeden önlendiği kaydedildi.
İsrail'e gönderilen söz konusu şüpheli hedefleri üstlenen olmadı.