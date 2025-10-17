İsrail Ordusu Kefr Akab'da Filistinlilere Ateş Açtı

İsrail ordusu, işgal altındaki Kudüs kentinin kuzeyinde yer alan Kefr Akab beldesinde biri çocuk 2 Filistinliyi yaraladı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, ekiplerinin, İsrail güçlerinin Kefr Akab beldesinde düzenlediği baskın sırasında ateş açması sonucu biri dizinin altından, 17 yaşındaki bir çocuk ise ayağından olmak üzere 2 Filistinliye müdahale ettiği belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'nın görgü tanıklarına dayandırdığı haberine göre de İsrail polisi ve ordusuna bağlı bir birlik Kefr Akab beldesine baskın düzenleyerek bazı gençleri kovuşturdu, ateş açtı ve ses bombaları attı.

Ordu baskın sırasında birçok yolu kapatarak Filistinlilerin ve araçların hareketini engelledi.