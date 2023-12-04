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İsrail ordusu Kalkilya'da iki Filistinli genci öldürdü

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İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeybatısındaki Kalkilya kentinde meydana gelen çatışmalarda iki Filistinli genci öldürdü. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin iki gencin cansız bedenini yanlarında götürdüğünü bildirdi.

RAMALLAH, 4 Aralık (Xinhua) -- İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeybatısındaki Kalkilya kentinde meydana gelen çatışmalarda iki Filistinli genci öldürdü.

Filistin Sağlık Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Filistin Sivil İşler Kurumu'nun bildirdiğine göre, İsrail güçleri iki gencin cansız bedenini yanlarında götürdü" ifadesini kullandı.

Kalkilya Maslahatgüzarı Sam Abu Hamda, İsrail ordusunun operasyonu sırasında iki Filistinlinin öldürülmesini ve bir gencin tutuklanmasını kınadı.

Abu Hamda, öldürülen iki kişiden birinin yoldan geçerken öldürüldüğünü belirtti.

Abu Hamda, "Bu, Filistinlilere karşı herhangi bir gerekçe ya da mantık olmaksızın saldırılar düzenleyen İsrail'den beklenebilecek bir davranıştır" diye konuştu.

Filistin güvenlik kaynakları, İsrail özel güçlerinin Kalkilya'ya baskın düzenlediğini ve Filistin polis karakolu yakınındaki bir aracı hedef aldığını aktardı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre bu yıl Batı Şeria'da İsrail ordusunun öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 464'e yükseldi. Bu kişilerin 256'sı ise İsrail'le Hamas arasında çatışmaların patlak verdiği 7 Ekim'den sonra öldürüldü.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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