İsrail'in, Batı Şeria'daki Kabatiye kasabasına başlattığı saldırıları devam ediyor

İsrail ordusu, kuzeyde yaşanan araçlı ve bıçaklı saldırının ardından işgal altındaki Batı Şeria'nın Kabatiye kasabasında başlattığı geniş çaplı saldırılarını sürdürüyor.

Yerel kaynaklara göre, İsrail ordusu, kasabaya sabah yeni takviye birlikleri göndererek, askeri araçları mahallelerde konuşlandı ve buldozerler ana caddeleri toprak bariyerlerle kapattı.

İsrail ordusu, kasabada sokağa çıkma yasağını sürdürürken, çok sayıda eve baskın düzenleyerek içindeki eşyaları tahrip etti, ayrıca sokakları buldozerlerle kazdı ve altyapıya zarar verdi.

İsrail ordusu, dün kuzeydeki Bet Şean kentinde düzenlenen ve 2 İsraillinin öldüğü saldırıların ardından işgal altındaki Batı Şeria'nın Kabatiye kasabasında geniş çaplı saldırı başlatmıştı.

İsrail'in kuzeyindeki Bet Şean kentinde, araçla ezme ve bıçaklı saldırı gerçekleştiren bir Filistinli, silahlı İsrailliler tarafından vurulduktan sonra polis tarafından gözaltına alındığı bildirilmişti.

Söz konusu Filistinlinin, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kabatiye beldesinden geldiği ileri sürülmüştü.

Saldırıda, 68 yaşında İsrailli bir erkek ile 20 yaşında bir kadının öldüğü, iki İsraillinin ise hafif ve orta derecede yaralandığı belirtilmişti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, saldırıyı düzenleyen Filistinlinin yaşadığı Kabatiye beldesinin toplu şekilde cezalandırılması emrini vermişti.