İsrail ordusu, Batı Şeria'daki Kabatiye kasabasına geniş çaplı saldırı başlattı

İsrail ordusu, bugün ülkenin kuzeyinde yaşanan araçlı ve bıçaklı saldırının ardından işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kabatiye kasabasında geniş çaplı saldırı başlattı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail güçlerinin, askeri araçlar ve bir buldozerle kasabaya girdiği, pek çok mahallede sokağa çıkma yasağı ilan ettiği, dükkanları kepenk kapatmaya zorladığı, bazı evlerin çatılarına keskin nişancı yerleştirdiği, bazı sokaklara da kontrol noktaları kurduğu belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise Bet Şean kentinde düzenlenen ve 2 İsraillinin öldüğü saldırıların ardından Kabatiye kasabasında "terörün önüne geçilmesi için askeri operasyon" başlatıldığı ifade edildi.

İsrail askerlerinin, Bet Şean'deki saldırıyı gerçekleştiren Filistinlinin Kabatiye'deki evinde kapsamlı bir arama yürüttüğü kaydedildi.

Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, söz konusu "operasyonun" saldırganın yaşadığı yerdeki insanları dolaylı olarak saldırıdan sorumlu tutarak ileride benzer olayların yaşanmasının önüne geçilmesinin hedeflendiği ifade edildi. İsrail güçlerinin, birkaç gün boyunca Kabatiye'de bir güvenlik kordonu oluşturacağı ve bu kapsamda kasabaya giriş-çıkışların kısıtlanacağı belirtildi.

Yedioth Ahronoth gazetesinde ise saldırının faili Ahmed Ebu er-Rub'un evine baskın düzenlendiği ve babası Yunus Ebu er-Rub'un da gözaltına alındığı bilgisi geçildi.

"Walla" internet sitesinin haberinde de saldırganın evi için yıkım kararı alındığı ve bunun için ölçümlerin yapıldığı aktarıldı.

İsrail'in kuzeyindeki Bet Şean kentinde, araçla ezme ve bıçaklı saldırı gerçekleştiren bir Filistinli, silahlı İsrailliler tarafından vurulduktan sonra polis tarafından gözaltına alındığı bildirilmişti.

Söz konusu Filistinlinin, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kabatiye beldesinden geldiği ileri sürülmüştü.

Saldırıda, 68 yaşında İsrailli bir erkek ile 20 yaşında bir kadının öldüğü, iki İsraillinin ise hafif ve orta derecede yaralandığı belirtilmişti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, saldırıyı düzenleyen Filistinlinin yaşadığı Kabatiye beldesinin toplu şekilde cezalandırılması emrini vermişti.