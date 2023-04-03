İsrail Ordusu: İsrail Savaş Uçağı, Gazze Üzerindeki İnsansız Hava Aracını Düşürdü

KUDÜS, 3 Nisan (Xinhua) -- Bir İsrail savaş uçağının Pazartesi günü Gazze Şeridi üzerinde "kimliği belirsiz bir insansız hava aracını" düşürdüğü bildirildi.

KUDÜS, 3 Nisan (Xinhua) -- Bir İsrail savaş uçağının Pazartesi günü Gazze Şeridi üzerinde "kimliği belirsiz bir insansız hava aracını" düşürdüğü bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Hava aracı, İsrail Hava Kuvvetleri Hava Kontrol Birimi tarafından tespit edildi ve düşürülene kadar izlendi" dendi. Ordu, hava aracının İsrail topraklarına geçmediğini ve hiçbir şekilde tehdit oluşturmadığını belirtti.

Olay, başka bir insansız hava aracının Suriye'den İsrail hava sahasına geçmesinin ardından düşürülmesinden bir gün sonra meydana geldi. İsrail'de devlete ait Kan TV haber kanalı, İsrailli yetkililerin insansız hava aracının İran'la bağlantılı olabileceği tahmininde bulunduklarını bildirmişti.