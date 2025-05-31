İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde baskınlar düzenledi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinin batısında yer alan Ayn ve doğusundaki Asker el-Cedid mülteci kamplarına baskınlar gerçekleştirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu çok sayıda zırhlı araçla, söz konusu mülteci kamplarına baskın düzenlerken, askerler de rastgele ateş açtı.

Ses bombalarının da kullanıldığı baskında bölgedeki bazı "şehit anıtları" tahrip edildi.

Olayda yaralanma veya gözaltı kaydedilmedi.