İsrail Ordusu, İran Saldırısında Bir Askere Kayıp Verdi

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İsrail ordusu, İran'ın düzenlediği misilleme saldırısında 18 yaşındaki asker Eitan Zaks'ın hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırıda toplamda 28 kişi öldü, 1272 kişi yaralandı. ABD Başkanı Trump, iki ülke arasında ateşkesin sağlandığını duyurdu.

İsrail ordusu, İran'ın misilleme saldırılarında bir askerinin öldüğünü açıkladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Nadav Shoshani, X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, İran'ın güneydeki Birüssebi (Berşeva) bölgesine düzenlediği misilleme saldırısında Eitan Zaks'ın (18) isimli askerlerinin öldüğünü belirtti.

Berşeva'da ikamet eden ve İsrail ordusunda eğitim almakta olan askerin, İran'ın bu sabah düzenlediği füze saldırısında öldüğü kaydedildi.

İsrail, ateşkes devreye girmeden önce İran'ın sabah 07: 00'de düzenlediği füze saldırılarında Berşeva kentinde 4 İsraillinin öldüğünü duyurmuştu.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun misilleme saldırılarında toplam 28 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, gece saatlerinde İsrail ile İran arasında ateşkese gidileceğini duyurmuş, İsrail ateşkesi kabul ettiğini açıklamıştı.

Son olarak İsrail'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın "ateşkesi ihlal etme" uyarısına rağmen, İran'ın başkenti Tahran'a "sınırlı saldırı" düzenlediği belirtilmişti.

Kaynak: AA / Çağrı Koşak - Güncel
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