İsrail Ordusu, İran Misillemelerinin Görüntülerini Sansürleyecek

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İsrail ordusu, İran'ın misilleme saldırılarının görüntülenmesini engellemek için yeni sansür kararları aldı. Ordunun etki alanlarına dair belgelerin yayımlanmasından önce sansür biriminin onayının alınması gerektiği duyuruldu.

İsrail ordusu, İran'ın misilleme saldırılarının görüntülenmemesi için yeni kararlar aldı.

İsrail Ordusu Sansür Şefi Tuğgeneral Kobi Mandelblit tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ordusunun etki alanlarına ilişkin sansür rehberinin güncellendiği" belirtildi.

Mandelblit, "düşman tarafından vurulan alanların görüntülerine ilişkin belgelerin" yayımlanması öncesinde İsrail ordusu sansür biriminin onayına sunulması gerektiğini duyurdu.

Kararın İsrail basını ve uluslararası medyayı kapsadığına dikkati çeken Mandelblit, aksi durumda hareket edenlerin "devlet güvenliğine zarar vermiş" ve "düzenlemeleri ihlal etmiş" sayılacağını ifade etti.

Mandelblit, söz konusu kararın sadece görüntüleyen kişiyi değil, yayımlayan kuruluşu, editörü ve kuruluşun sahibini ilgilendirdiğini kaydetti.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Çağrı Koşak - Güncel
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