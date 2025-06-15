İsrail Ordusu, İran'ın Silah Üretim Tesislerini Hedef Aldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, İran'ın silah üretim kapasitesini hedef alan kapsamlı bir saldırı dalgasını tamamladığını açıkladı. 13 Haziran'dan bu yana gerçekleştirilen saldırılarda İran ordusunun üst düzey komutanları da hedef alındı. İran, İsrail'e karşı misillemede bulunurken çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

İsrail ordusu, İran'ın silah üretim kapasitesini hedef alan kapsamlı bir saldırı dalgasını daha tamamladığını ileri sürdü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran Devrim Muhafızları, Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü ve İran ordusuna ait askeri silah üretim altyapısının hedef alındığı aktarıldı. Açıklamada, "İran genelinde çok sayıda silah üretim tesisi hedef alındı." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordu sözcülüğü, hedef aldığı noktalara ait olduğunu ileri sürülen infografikler paylaştı.

Öte yandan İsrail ordusu, 13 Haziran cuma gününden bu yana İran'dan ülkeye atılan 100'ün üzerinde insansız hava aracının (iHA) engellendiğini de iddia etti.

?????İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 128 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 14 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
İranlılar İstanbul'dan otobüslerle ülkelerine dönüyor

İstanbul'da İranlı yoğunluğu! Hepsi firmalara koştu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bayern Münih Auckland'a acımadı! Tam bir deste gol

Tam 10 gol ve tarihi skor! Sacha Boey yıldızlaştı Bayern Münih acımadı
Ankaragücü isyan etti: Oyuncularımızı çalıyorlar

Türkiye'de küme düşen o takım isyan etti: Oyuncularımızı çalıyorlar
İran ve İsrail yeni saldırı dalgasına başladı

Savaş kızışıyor! İki ülke de yeni saldırı dalgasına başladı
4 yaşındaki çocuk 'Annem beni dövüyor' dedi, korkunç gerçek kamerada ortaya çıktı

Anneden 4 yaşındaki çocuğuna şiddet! Gizli kamera her şeyi kaydetti
Kenan Yıldız'dan 5 yıllık imza

Kenan Yıldız'dan 5 yıllık imza
İran temizliğe başladı! MOSSAD ajanları bir bir yakalanıyor

İran temizliğe başladı! MOSSAD ajanları bir bir yakalanıyor
Altında yemek yedikleri balkon çöktü: 4 ölü, 6 yaralı

Altında yemek yedikleri balkon çöktü: 4 ölü, 6 yaralı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.