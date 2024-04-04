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İsrail ordusu, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına saldırı sonrası askerlerin ev izinlerini iptal etti

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İsrail ordusu, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemesinin ardından tüm askerlerin ev izinlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, kararın yeni bir değerlendirme çerçevesinde alındığı bildirildi.

Tüm savaş birliklerinin ev izinlerinin durdurulduğuna yer verilen açıklamada, "Ordu savaşta ve gerekli durumlarda güçlerin konuşlandırılması konusu gözden geçiriliyor." denildi.

İsrail ordusu dün de "hava savunmasını güçlendirmek" için yedek askerleri göreve çağıracağını duyurmuştu.

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan ikisi general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

Saldırıya hızlıca misillemede bulunacağını duyuran İran, olaydan ABD'yi de sorumlu tutmuştu. Tel Aviv yönetimi ise Şam'da İran'ın konsolosluk binasına düzenlenen saldırıyı resmi olarak üstlenmemişti.

Kaynak: AA / Güncel

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