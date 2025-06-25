İsrail Ordusu: İran'ın Nükleer Programına Yıllarca Zarar Verdik

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İsrail Ordusu Sözcüsü Effie Defrin, 13 Haziran'da İran'a yönelik düzenlenen saldırılarla nükleer programının önemli ölçüde geriye gittiğini belirtti. Ancak, verilen zararın kesin boyutlarını saptamak için erken olduğunu vurguladı. ABD’nin istihbarat değerlendirmesi ise İran'ın nükleer tesislerindeki saldırıların sadece programı birkaç ay geciktirdiğini öne sürdü.

İsrail Ordusu Sözcüsü Effie Defrin, 13 Haziran'da başlayan ve ateşkesle sonuçlanan saldırılar sonrası İran'ın nükleer programına "verilen zararı saptamak için henüz erken olduğunu ancak Tahran'ın nükleer programının yıllarca geriye gittiğini" iddia etti.

Defrin, yaptığı basın açıklamasında, 12 gün süren saldırılar sonucu İran'ın nükleer programındaki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran'a yönelik saldırılarda "tüm hedeflere ulaştıklarını" savunan Defrin, Tahran'ın nükleer programına yönelik saldırıların sonuçlarını araştırdıklarını belirtti.

"İran'ın nükleer programına verilen zararı saptamak için henüz erken olduğunu" ifade eden Defrin, "Değerlendirmeye göre nükleer programa önemli ölçüde zarar verdik ve bunu (İran'ın nükleer programını) yıllarca geriye götürdüğümüzü söyleyebilirim." yorumunda bulundu.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, dün yaptığı açıklamada 12 günlük saldırılarda "İran'ın nükleer ve füze programını yıllarca geriye götürdüklerini" ileri sürmüştü.

ABD'de hazırlanan ve CNN televizyonunda yayımlanan bir istihbarat değerlendirmesine göre, ABD'nin hafta sonu İran'ın 3 nükleer tesisine düzenlediği hava saldırılarının, İran'ın nükleer programının temel yapısını yok etmediği, muhtemelen sadece aylarca geriye attığı belirtilmişti.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
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