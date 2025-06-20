İsrail Ordusu İran'ın Kuzeyine Hava Saldırısı Düzenledi

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İsrail ordusu, İran'ın kuzeyindeki Tebriz ve Kirmanşah bölgelerine yönelik hava saldırılarını gerçekleştirdiğini açıkladı. 25 savaş uçağıyla gerçekleştirilen saldırılarda 35 füze rampası ve depolama tesisi hedef alındı. Çatışmaların ardından İran ordusu da İsrail'e karşı misilleme yaptı.

İsrail ordusu, İran'ın kuzeyine bu sabah düzenlenen hava saldırılarında 35 füze rampası ve depolama tesisinin vurulduğunu bildirdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinde İran'ın kuzeyindeki Tebriz ve Kirmanşah eyaletlerindeki bazı bölgelere yönelik hava saldırılarını "tamamladığı" belirtildi.

Tebriz ve Kirmanşah'taki hava saldırılarının 25 savaş uçağıyla yapıldığı ve 35 füze rampası ile depolama tesisinin hedef alındığı ifade edildi.

İran basını, İsrail'in Tebriz Havalimanı'nın yakınına saldırı düzenlediğini yazmıştı.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü. 15 Haziran'da yapılan açıklamaya göre, en az 224 sivil can kaybı yaşandı, 1277'den fazla kişi yaralandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 25 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
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