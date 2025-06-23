İsrail Ordusu, İran'ın İkinci Dalga Füze Saldırısını Duyurdu

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İsrail ordusu, İran'dan gelen ikinci dalga füze saldırısını açıkladı. Saldırı nedeniyle sirenlerin çaldığı bölgelerde vatandaşlara sığınaklarda kalmaları çağrısı yapıldı. İsrail, İran'a yönelik saldırılarında çok sayıda can kaybı yaşandığını bildirdi.

İsrail ordusu, İran'ın İsrail'e ikinci dalga füze saldırısı başlattığını bildirdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İran'dan atılan füzeler nedeniyle İsrail'in birçok bölgesinde sirenlerin çaldığı belirtildi.

İran'dan ateşlenen füzeler nedeniyle sığınaklardan ayrılmama çağrısı yapılan açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar korunaklı alanlarda kalınması gerektiği aktarıldı.

Hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemeye çalıştığı vurgulanan açıklamanın ardından, Tel Aviv başta olmak üzere İsrail'in orta kesiminde sirenler devreye girdi.

İsrail ordusu, bu saldırıdan kısa süre önce de İran'ın yeni misillemeyle İsrail'in kuzeyine füzeler fırlattığını duyurmuştu.

??İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
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