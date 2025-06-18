İsrail Ordusu İran'ın Hava Savunma Sistemlerini Hedef Aldı
İsrail ordusu, 70'ten fazla İran hava savunma füze bataryası ve gelişmiş radar sistemini imha ettiğini duyurdu. İran lideri Hamaney, ülkenin İsrail ile olan çatışmasında kararlılığını sürdüreceğini belirtti.
TAHRAN, 18 Haziran (Xinhua) -- İsrail ordusu, 70'in üzerinde İran hava savunma füze bataryası ve gelişmiş tespit radarını imha ettiğini duyurdu.
Tasnim Haber Ajansına göre, İran lideri Ali Hamaney çarşamba günü yaptığı açıklamada, ülkenin İsrail ile yaşadığı çatışma sürecinde kararlılığını koruduğunu ve baskılar karşısında kimseye teslim olmayacaklarını söyledi.
Kaynak: Xinhua / Güncel