İsrail Ordusu İran'ın Hava Savunma Sistemlerini Hedef Aldı

TAHRAN, 18 Haziran (Xinhua) -- İsrail ordusu, 70'in üzerinde İran hava savunma füze bataryası ve gelişmiş tespit radarını imha ettiğini duyurdu.

Tasnim Haber Ajansına göre, İran lideri Ali Hamaney çarşamba günü yaptığı açıklamada, ülkenin İsrail ile yaşadığı çatışma sürecinde kararlılığını koruduğunu ve baskılar karşısında kimseye teslim olmayacaklarını söyledi.