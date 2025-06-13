İsrail Ordusu, İran'ın Hava Savunma Sistemlerine Kapsamlı Saldırı Düzenledi

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İsrail ordusu, İran'daki radar ve karadan havaya füze rampalarını imha ettiğini ve Natanz Nükleer Tesisi'nde ağır hasar oluştuğunu bildirdi. Saldırılarda birçok üst düzey askeri yetkili ve nükleer bilim insanı hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, İran'da onlarca radar ile karadan havaya füze rampalarını imha ettiğini ileri sürerek " İran'ın hava savunma sistemlerine kapsamlı bir saldırıyı tamamladığını" açıkladı.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, savaş uçakları, istihbarat biriminden gelen bilgiler sonucunda, İran'ın hava savunma sistemlerine karşı "kapsamlı bir saldırıyı" tamamladı.

İran'ın onlarca radar ve karadan havaya füze rampalarını imha ettiğini ileri süren İsrail ordusu, bu hamlenin "İsrail'in İran'ın hava sahasındaki eylem özgürlüğünü artıracağını" savundu.

İsrail, Natanz Nükleer Tesisi'nde ağır hasar oluştuğunu iddia etti

Öte yandan yerel basına konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli yetkililer, bu sabahki saldırılarda İran'ın İsfahan eyaletindeki Natanz Nükleer Tesisi'nde ağır hasar oluştuğunu ileri sürdü.

İran devlet televizyonu, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılarda İsfahan eyaletindeki Natanz Nükleer Tesisi'nin de vurulduğunu duyurmuştu.

İsrail, İran'da birçok kente saldırı düzenledi

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken çok sayıda sivil vatandaş da hayatını kaybetti

Kaynak: AA / Enes Canlı - Güncel
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