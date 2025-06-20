İsrail Ordusu, İran'ın Askeri Altyapısına Hava Saldırısı Düzenledi

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İsrail ordusu, İran'ın orta ve batı bölgelerindeki askeri altyapılara hava saldırısı başlattığını açıkladı. Saldırıyla ilgili detaylar henüz paylaşılmadı. İran Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında 224 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İsrail ordusu, İran'ın orta ve batı bölgelerindeki askeri altyapılara hava saldırısı başlattığını duyurdu.

İsrail ordusundan İran'a saldırılara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada İsrail ordusunun, İran'ın orta ve batı kesimindeki askeri altyapılara saldırı başlattığı ifade edilirken saldırının detaylarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Saldırıya ilişkin İran makamlarından da henüz açıklama yapılmadı.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 15 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 224, yaralı sayısının da 1277'den fazla olduğunu bildirdi.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 25 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel
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