İsrail Ordusu, İran İHA'sını Engelledi

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İsrail ordusu, İran'ın kuzey ve güneyine yönelik İHA saldırılarına karşılık verdi. İHA'ların etkisiz hale getirildiği duyurulurken, İran ise saldırılarda öldürülen sivilleri ve ordu yetkililerini açıkladı. Çatışmaların ardından birçok ülke İsrail'i kınadı.

İsrail ordusu, doğudan fırlatılan bir insansız hava aracını (İHA) engellediğini ileri sürdü.

Ordudan yapılan açıklamada, "Ramat Magshimim ve Hasfin bölgelerinde (kuzey) sirenlerin çalmasının ardından hava kuvvetleri, doğudan gelen bir İHA'yı başarıyla etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

İran'ın Mehr Haber Ajansı, dün akşam saatlerinde, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun, Sadık Vaat 3 Operasyonunun 19. dalgası çerçevesinde, İsrail'in kuzey ve güneyini hedef alan çok sayıda İHA ile yeni bir saldırı dalgası başlattığını bildirmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Ali Muhammed Nayini de dün yaptığı açıklamada, "İşgal altındaki topraklara yönelik 18. dalga roket saldırılarının sonucunda Hayfa ve Tel Aviv'de 14 stratejik askeri nokta başarıyla hedef alındı." demişti.

Nayini, İsrail Savunma Bakanlığı'na bağlı yapay zeka şirketinin binasıyla Hayfa'nın merkezindeki askeri sanayi yazılım şirketlerinin ofislerinin bulunduğu Yelken Kulesi'nin bu operasyonda uzun menzilli Kadir-F füzesiyle vurulduğunu söylemişti.

?İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında sivil can kaybının 430 olduğunu, yaralı sayısının ise 3 bin 500'ü aştığını bildirdi.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 25 kişinin öldüğü, 2 bin 517 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Said Amori - Güncel
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