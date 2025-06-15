İsrail Ordusu: İran Füzelerinin Çoğu Engellendi

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İsrail ordusu, İran'dan fırlatılan füzelerin çoğunun başarıyla engellendiğini ve düşen bir füze olmadığı bilgisini paylaştı. Vatandaşların sığınaklardan ayrılabileceği belirtildi.

İsrail ordusu, İran'dan fırlatılan füzelerin çoğunun engellendiğini duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan İsrail'e yönelik son bir saatte birkaç füze fırlatıldığı belirtildi.

Füzelerin çoğunun engellendiği, düşen herhangi bir füze bilgisinin alınmadığı paylaşılan açıklamada, İsraillilere, İç Cephe Komutanlığının talimatlarını takip etmeye devam edilmesi tavsiyesinde bulunuldu.

Ordu önceki açıklamasında, İran'dan füzeler ateşlendiği duyurusunun ardından yapılan durum değerlendirmesi sonrası vatandaşların sığınaklardan ayrılabileceğini bildirirken, acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı da herhangi bir yaralanmaya ilişkin çağrı alınmadığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel
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