İsrail Ordusu: İran Füze Saldırısı Sağlık Tesisini Hedef Aldı

(ANKARA) – İsrail ordusu, İran'dan atılan son füzelerin güneydeki Beerşeva kentinde bulunan Soroka Hastanesi'ne isabet ettiğini acıkladı. Saldırı, bir haftasını tamamlayan savaşta İsrail'de doğrudan vurulan ilk sağlık tesisi oldu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan İsrail'e yeni bir füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu ve halka toplu sığınaklara ya da güvenli odalara geçmeleri çağrısında bulundu. Olası yeni saldırılara karşı uyarıların sürdüğü belirtildi.

Soroka Hastanesi, güney İsrail'in en büyük tıbbi merkezlerinden biri olarak biliniyor ve sivillere yönelik sağlık hizmetlerinin ana hatlarından biri konumunda. İsrail'de bir sağlık tesisis ilk kez hedefe alınırken, İran medyası son bir haftada başlayan savaşta İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında Kirmanşah kentinde vurduğu bir saldırının görüntülerini daha önce paylaşmıştı. İsrail, Gazze'de daha önce birçok kez hastaneleri içerisinde Hamas üyelerin bulunduğu gerekçesiyle hedef almıştı.

İran medyası, İsrail'e yönelik bu sabah başlayan saldırılar kapsamında fırlatılan füzelerin yol açtığı hasara ilişkin görüntüler paylaştı.