İsrail Ordusu, İran'dan Gönderilen 30 İHA'yı İmha Ettiklerini Açıkladı

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İsrail ordusu, gece boyunca İran'dan atıldığı değerlendirilen 30 insansız hava aracını imha ettiğini bildirdi. Çatışmaların ardından uluslararası tepkiler sürüyor.

İsrail ordusu, gece boyunca ülkeye İran'dan atıldığı değerlendirilen 30 insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini öne sürdü.

Ordudan yapılan açıklamada, gece boyunca İsrail'e İran'dan gönderildiği düşünülen 30 İHA'nın engellendiği aktarıldı.

İHA'ların çoğunun İsrail sınırlarına ulaşmadan imha edildiği, birkaçının ise işgal altındaki Golan Tepeleri üzerinde düşürüldüğü iddia edildi.

İran'dan atıldığı öne sürülen İHA'lardan birinin İsrail helikopteri tarafından imha edildiği görüntüler de ayrıca paylaşıldı.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
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