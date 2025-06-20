İsrail Ordusu, İran'dan Gelen Füze Tehditine Yanıt Verdi

İsrail ordusu, geniş çaplı saldırılar düzenlediği İran'dan kısa süre önce yeni füze atışlarının gerçekleştirildiğini duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, füzeleri engellemek için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, İsraillilerden ikinci bir duyuruya kadar sığınaklarda kalmaları istendi.