İsrail Ordusu, İran'dan Gelen Füze Saldırısını Önledi

TEL İsrail ordusu, İran'dan gerçekleştirilen misilleme saldırısındaki füzenin önlendiğini duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İran'dan atılan füzeye karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi.

İsrail ordusu iç cephe komutanlığı, Tel Aviv ve çevresinde telefonların siren gibi çaldığı acil durum uyarısıyla sığınaklara gitme talimatı gönderdi.

Başkent semalarında saldırı alarmlarının ardından patlama duyuldu. Ülke basını, İran'dan düzenlenen son misillemede bir füze atıldığını, bunun önlendiğini yazdı.

İsrail acil yardım servisleri, doğrudan isabet ve yaralı ihbarı almadıklarını duyurdu.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

ABD, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara katılarak, 22 Haziran'da İran'daki üç nükleer tesise sığınak delici bombalarla saldırı gerçekleştirdi.