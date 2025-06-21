İsrail Ordusu, İran'dan Gelen Füze Saldırısını Önledi

TEL İsrail ordusu, İran'dan yeni füze atışlarını önlediğini açıklarken, başkent Tel Aviv semalarında patlama sesleri duyuldu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, atılan füzelerin ardından hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi.

Başkent semalarında önce saldırı alarmları, sonra patlamalar duyuldu.

Ülke basını, İran'dan düzenlenen son misillemede 10 kadar füze atıldığını yazdı.

İsrail acil yardım servisleri, doğrudan isabet ve yaralı ihbarı almadıklarını duyurdu.

Sosyal medyada, hava savunma sistemlerinin gelen füzeleri önlediği ve düşen şarapnelden bir evin çatısında yangın çıktığı görüntüler paylaşıldı.

İran'dan son günlerde İsrail'in kuzeyinde stratejik liman kenti Hayfa ve güneyde Birüssebi kentlerine isabet eden füze saldırıları gerçekleşmişti.

Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan bir diğer açıklamada, İran'dan İsrail'in kuzeyine doğru fırlatılan bir insansız hava aracının (İHA) sirenler çalıştırılmadan önlendiği savunuldu.

Açıklamada, konuya ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 15 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 224, yaralı sayısının da 1277'den fazla olduğunu bildirdi.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 25 kişinin öldüğü, 2 bin 517 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.