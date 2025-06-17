İsrail Ordusu İran'dan Gelen Füze Saldırısına Karşı Sığınaklara Girilmesi Çağrısı Yaptı

İsrail ordusu, İran'dan füzeler ateşlendiğini duyurarak kuzey bölgelerinde sığınaklara girilmesi çağrısı yaptı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan yeni bir füze saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Bu süreçte açık alanlarda hareketin kısıtlanması ve toplanmadan kaçınılması gerektiği kaydedilen açıklamada, hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemek için devreye sokulduğu ifade edildi.

Açıklamada, alarmlar duyulduktan sonra güvenli sığınaklara girilmesi ve ikinci bir emre kadar burada kalınması gerektiği vurgulandı.

Füzelerin ilerlediği istikamette özellikle Hayfa kenti çevresindeki geniş bölgede saldırı alarmları çaldı.

İran'dan yerel saatle 19.00'da füze saldırısı düzenlenmiş, güneydeki Necef bölgesinde saldırı alarmları çalmıştı.

İsrail acil yardım servisleri, bu saldırıda herhangi bir isabet, can kaybı ihbarı almadıklarını açıklamıştı.