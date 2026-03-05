İsrail ordusu, İran'dan yeni füze saldırısı tespit edildiğini duyurdu
İsrail ordusu, ABD ile birlikte düzenlediği saldırılara karşı İran'dan topraklarına füze saldırısı başlatıldığını açıkladı. Hava savunma sistemleri devrede, bölgedeki halka sığınaklara gitmesi uyarısı yapıldı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İran'dan atılan füzeleri engellemek için çalıştığı belirtildi.
Tehlikenin bulunduğu bölgede cep telefonlarına İran'dan yapılan füze saldırısına ilişkin uyarı mesajları gönderildiğini bildiren açıklamada, alarmların çaldığı bölgelerdeki halka sığınaklara gidilmesi uyarısı yapıldığının altı çizildi.
İsrail'in başkenti Tel Aviv dahil geniş bir bölgede cep telefonlarında İran'dan atılan füze saldırısına ilişkin uyarı mesajları çaldı.