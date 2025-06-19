İsrail Ordusu, İran'dan Füzelerin Ateşlendiğini Tespit Etti

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İsrail ordusu, İran'dan fırlatılan füzeleri önlemeye çalışırken, halk acil durum uyarıları ile sığınaklara girmeye davet edildi. Yaşanan çatışmalar sonucunda her iki taraf da ağır kayıplar verdi.

İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e doğru füzelerin ateşlendiğini tespit ettiğini bildirdi.

Ordudan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İran'dan fırlatılan füzeleri önlemeye çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, uyarı sirenlerinin çalmasıyla birlikte halkın sığınaklara girip bir sonraki talimata kadar orada kalması istendi.

İsraillilerin cep telefonlarına da aynı acil durum uyarıları gönderildi.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de, Kudüs ve ülkenin kuzey bölgelerinde siren sesleri duyuldu.

?İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
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Reis Dostu İsrailden Acilen ve Acilen Demir Kubbe Satın Almalıdır

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