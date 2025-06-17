İsrail Ordusu, İran'dan Füzelerin Ateşlendiğini Bildirdi

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İsrail ordusu, İran tarafından ülkeye füzelerin ateşlendiğini tespit ettiklerini duyurdu. Alarm verildi ve halkın sığınaklara girmesi istendi. İsrail, daha önce İran'a yönelik geniş çaplı saldırılar düzenlemişti.

TEL İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e füzelerin ateşlendiğini tespit ettiklerini bildirdi.

Ordudan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin saldırıları önlemeye çalıştığı aktarıldı.

Alarm verildiğinde, halkın sığınaklara girmesi istendi.

İsrail'in birçok noktasında alarmların çalmaya başladığı belirtildi.

?İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
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