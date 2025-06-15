İsrail Ordusu, İran'dan Füze Saldırısı Sonrası Sığınaklara Girilmesini Talep Etti

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İsrail ordusu, İran'dan düzenlenen yeni füze saldırısı hakkında alarm vererek vatandaşların güvenli sığınaklara girmesi yönünde çağrıda bulundu. Hava savunma sistemleri devreye sokulurken, açık alanlarda hareket kısıtlamaları getirildi.

İsrail ordusu, İran'dan füzeler ateşlendiğini duyurarak ülke genelinde sığınaklara girilmesi çağrısı yaptı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan yeni bir füze saldırısı düzenlendiği bildirildi.

Bu süreçte açık alanlarda hareketin kısıtlanması ve toplanmadan kaçınılması gerektiği belirtilen açıklamada, hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemek için devreye sokulduğu ifade edildi.

Açıklamada, alarmlar duyulduktan sonra güvenli sığınaklara girilmesi ve ikinci bir emre kadar burada kalınması gerektiği vurgulandı.

Cep telefonlarında acil durum alarmları, füzelerin ilerlediği istikamette özellikle İsrail'in kuzeyinde saldırı alarmları çaldı.

Kaynak: AA / Enes Canlı - Güncel
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