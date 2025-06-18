İsrail Ordusu, İran'dan Fırlatılan Füzelere Karşı Hava Savunma Önlemleri Alıyor

İsrail ordusu, kısa süre önce ateşlenen ve ülkeye doğru ilerleyen füzeleri durdurmaya çalıştığını duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, İran'dan İsrail'e füze ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sisteminin füzeyi durdurmak için çalıştığı aktarıldı.

Başkent Tel Aviv dahil ülkenin büyük kısmında alarmlar devreye girerken tüm ülkede talimatlara uyulması uyarısı yapıldı.

?İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.