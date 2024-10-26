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İsrail Ordusu, İran'daki Askeri Hedeflere Saldırdığını Duyurdu

İsrail Ordusu, İran'daki Askeri Hedeflere Saldırdığını Duyurdu
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İsrail Ordusu, İran rejiminin İsrail'e yönelik saldırılarına yanıt olarak İran'daki askeri hedeflere hassas saldırılar düzenlediklerini açıkladı. Ordu sözcüsü, İsrail'in kendini savunma hakkını vurguladı.

(ANKARA) - İsrail Ordusu, İran'daki askeri hedeflere yönelik saldırı düzenlediklerini duyurdu. Yapılan açıklamada, "İran rejiminin İsrail Devleti'ne karşı aylardır sürdürdüğü saldırılara yanıt olarak, şu anda İran'daki askeri hedeflere hassas saldırılar düzenleniyor" denildi.

İsrail, İran'ın saldırılarılarına yanıt olarak askeri hedeflerine yönelik saldırı başlattıklarını açıkladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İran rejiminin İsrail Devleti'ne karşı aylardır sürdürdüğü saldırılara yanıt olarak, İsrail Savunma Kuvvetleri şu anda İran'daki askeri hedeflere yönelik hassas saldırılar düzenliyor. İran rejimi ve bölgedeki vekilleri, 7 Ekim'den bu yana İsrail'e yedi cepheden, doğrudan İran topraklarından saldırılar da dahil olmak üzere aralıksız saldırılar düzenliyor. Dünyadaki her egemen ülke gibi İsrail Devleti'nin de buna cevap verme hakkı ve görevi vardır. Savunma ve hücum gücümüz tam olarak seferber edilmiş durumda. İsrail Devleti'ni ve İsrail halkını savunmak için gereken her şeyi yapacağız."

Kaynak: ANKA / Güncel

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