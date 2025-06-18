İsrail Ordusu İran'da 25 Savaş Uçağı ile Saldırdı

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İsrail ordusu, bu sabah İran'da 25 savaş uçağı ile gerçekleştirdiği saldırıda 40'tan fazla füze altyapı unsurunu hedef aldı. Saldırılar sonucunda sivil can kaybı 224 olarak açıklanırken, İran ordusunun misillemesi de 24 ölü ve 500'den fazla yaralı ile sonuçlandı.

İsrail ordusu, bu sabah İran'da 25 savaş uçağı ile 40'tan fazla füze altyapı unsurunu vurduğunu duyurdu.

İsrail ordusunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yaklaşık 25 savaş uçağı bu sabah İsrail'e doğru yöneltilen 40'tan fazla füze altyapı bileşenini vurdu. Bunlar arasında füze depolama tesisleri ve İran Rejimi'nin askeri unsurları da yer alıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, gece saatlerinde İran'da fırlatılmaya hazır bir "Emad" füze rampasının da vurulduğı kaydedildi.

-? ?İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil can kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
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