İsrail Ordusu: İran'da 100'ü Aşkın Hedef Vuruldu

- İsrail ordusu: "İran'da 100'ü aşkın hedef, 200'ü aşkın savaş uçağı ile vuruldu"

"Hava savunma sistemlerine yönelik geniş çaplı saldırı gerçekleştirildi"

TEL AVİV - İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'daki 100'ü aşkın hedefin 200'ü aşkın İsrail savaş uçağı tarafından vurulduğu belirtilerek, "İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Hüseyin Bakıri, Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami ve Acil Durum Komutanı Hatam-Gılam Ali Reşid'in öldürüldüğünü doğrulayabiliriz" denildi. Ayrıca İran'ın batısındaki hava savunma sistemlerine yönelik geniş çaplı saldırı gerçekleştirildiği kaydedildi.

İsrail ordusundan İran'a yönelik saldırılarla ilgili yeni açıklama geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, İran'daki 100'ü aşkın hedefin 200'den fazla İsrail savaş uçağı tarafından vurulduğu belirtilerek, "İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Hüseyin Bakıri, Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami ve Acil Durum Komutanı Hatam-Gılam Ali Reşid'in öldürüldüğünü doğrulayabiliriz" ifadeleri kullanıldı. İsrail ordusunun İran'ın hava savunma sistemlerini de hedef aldığı aktarılarak, "İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları, Askeri İstihbarat Dairesi'nin hassas yönlendirmesiyle İran'ın batısındaki hava savunma sistemlerine yönelik geniş çaplı bir saldırı gerçekleştirdi. Saldırılarda onlarca radar ve karadan havaya füze rampası imha edildi" denildi. Yapılan saldırıların, İsrail Hava Kuvvetleri'nin serbest hareket kabiliyetini artırdığı vurgulanırken, imha edilen İran hava savunma sistemlerine ait görüntüler IDF tarafından paylaşıldı.

IAEA: "Radyasyon seviyelerinde artış gözlenmedi"

İsrail'in İran'ı hedef alan saldırıları ile ilgili bir açıklama da Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'ndan geldi. IAEA, İranlı yetkililerden alınan bilgilere göre İsrail tarafından vurulan Natanz nükleer tesisindeki radyasyon seviyelerinde artış gözlemlenmediğini duyurdu. Ayrıca, Buşehr Nükleer Santrali'nin İsrail tarafından hedef alınmadığı aktarıldı.

"İran, Natanz nükleer tesisin dışında radyoaktif sızıntı belirtisi yok"

İran Atom Enerjisi Kurumu da yaptığı açıklamada, Natanz nükleer tesisinin sabah saatlerinde İsrail tarafından düzenlenen saldırıda hasar gördüğünü doğruladı, ancak tesis dışına radyoaktif veya kimyasal kirlilik sızdığına dair bir kanıt olmadığını belirtti. Natanz'da can kaybı yaşanmadığı aktarıldı. Olay yerindeki hasarın boyutunu belirlemek için soruşturmaların sürdüğü belirtildi. Açıklamada ayrıca uluslararası nükleer gözlemci kuruluşu Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın, son yıllarda İranlı yetkililerin İsrail'in ülkenin nükleer altyapısına yönelik tehditleri konusunda yaptığı tekrarlanan uyarılara rağmen harekete geçmemesi eleştirildi.