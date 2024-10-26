İsrail Ordusu, İran'a Yönelik Misillemenin Tamamlandığını Duyurdu

İsrail ordusu İran'a yönelik misilleme saldırısının tamamlandığını duyurdu

IDF Sözcüsü Hagari: "İran gerilimi tırmandırırsa karşılık vereceğiz"

TEL AVİV - İran'a yönelik misilleme saldırısının tamamlandığını açıklayan İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Daniel Hagari, "İran'daki rejim gerilimi tırmandırma hatasına düşerse, karşılık vermek zorunda kalacağız" dedi.

İsrail'den, İran'a yönelik gerçekleştirilen son saldırıya ilişkin resmi açıklama geldi. Bir video mesaj yayınlayan İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Daniel Hagari, İsrail'in misilleme saldırısını tamamladığını söyledi. "İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarına İsrail'in verdiği yanıtı tamamladığımızı teyit edebilirim" diyen Hagari, "İran'daki askeri hedeflere belirli ve hassas saldırılar düzenleyerek İsrail'e yönelik acil tehditleri bertaraf ettik. İsrail Savunma Kuvvetleri görevini yerine getirmiştir" ifadelerini kullandı. "İran'daki rejim gerilimi tırmandırma hatasına düşerse, karşılık vermek zorunda kalacağız" diyen Hagari," Mesajımız açıktır: İsrail'i tehdit eden ve bölgeyi daha geniş bir gerilime sürüklemek isteyen herkes ağır bir bedel ödeyecektir" şeklinde konuştu.