İsrail Ordusu, İran'a Yönelik Hava Saldırılarını Tamamladı

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İsrail Ordusu, İran'a Yönelik Hava Saldırılarını Tamamladı
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İsrail Savunma Kuvvetleri, Batı İran'daki füzelerin ve füze rampalarının depolandığı yeraltı altyapılarına yönelik hava saldırılarının tamamlandığını duyurdu. Saldırılarda, Devrim Muhafızları'na ait askeri hedefler vuruldu.

- İsrail ordusu, İran'a yönelik son hava saldırılarının tamamlandığını duyurdu

TEL AVİV - İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'a yönelik son hava saldırılarının tamamlandığı belirtilerek, bu kapsamda Batı İran'daki füzelerin ve füze rampalarının depolandığı yeraltı altyapılarının vurulduğu bildirildi.

İsrail ordusu, İran'a yönelik son hava saldırılarının tamamlandığını duyurdu. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, bu kapsamda Batı İran'daki füzelerin ve füze rampalarının depolandığı yeraltı altyapılarının hedef alındığı belirtilerek, "İsrail savaş uçakları geçtiğimiz saatlerde Askeri İstihbarat Birimi'nin hassas yönlendirmesiyle Batı İran'a yönelik gerçekleştirilen bir dizi hava saldırısını tamamladı. Saldırılarda, Devrim Muhafızları tarafından füze ve füze rampalarının depolanması amacıyla kullanılan yeraltı askeri altyapıları hedef alındı" denildi. Ayrıca İsrail'e ait hava araçlarını hedef almak için konuşlandırılan bir füze rampasının da imha edildiği aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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